Leipziger Zoo: Nachwuchs bei Schneeleoparden – Zwillinge wohlauf

Leipzig. Der Leipziger Zoo freut sich über Nachwuchs bei den Schneeleoparden. Die Zwillinge wurden am 25. August in einer von Pflegern eingerichteten Wurfbox geboren worden, wie der Zoo am Freitag mitteilte. „Gegenwärtig können wir mit der Entwicklung der Jungtiere in den ersten beiden Wochen zufrieden sein. Katze Chandra kümmert sich sehr fürsorglich und lässt ihren Nachwuchs, der regelmäßig trinkt, nur zur Futteraufnahme allein“, sagte Zoodirektor Jörg Junhold.

Noch keine Besucher bei Jungtieren

Die Zoo-Besucher müssen sich aber noch etwas gedulden, ehe sie die kleinen Raubkatzen sehen können, da die Jungtiere erst mit etwa zehn bis zwölf Wochen der Mutter in die Himalaya-Anlage folgen.

RND/dpa