Aktivisten legen mit Aktion Greifswalder Kraftwerk lahm

Greifswald. Umweltaktivisten sind am Freitag auf das Vordach und den Schornstein eines Blockheizkraftwerkes in Greifswald geklettert. Erst nach längeren Vermittlungsgesprächen gelang es der Polizei am Vormittag, die Demonstranten zum Herabsteigen zu bewegen. Am Schornstein habe Lebensgefahr bestanden, so die Polizei. Auch eine Drehleiter der Feuerwehr war im Einsatz. Auf dem Vordach waren zwei Personen, ein Aktivist kletterte auf den Schornstein und einer auf einen Baum.

Warmwasserversorgung fällt aus

Die Stadtwerke schalteten das Kraftwerk aus Sicherheitsgründen ab. Dadurch sei es in Greifswald teilweise zu einem Ausfall der Warmwasserversorgung gekommen, teilte die Polizei mit. Die Mobilfunkantennen am Schornstein des Kraftwerkes wurden ebenfalls aus Sicherheitsgründen deaktiviert, wie die Stadtwerke mitteilten. Dadurch wurden die Handy-Verbindungen beeinträchtigt. 450 Haushalte und 25 Unternehmen seien zeitweise von der Warmwasserversorgung abgeschnitten, so ein Sprecher der Stadtwerke.

Protest gegen Erdgas

Wie die Ostsee-Zeitung berichtete, hätten die Aktivisten in Lebensgefahr geschwebt, da aus dem Schornstein austretende Gase enorm gefährlich seien. Mehr als 40 Einsatzkräfte, darunter eine Spezialeinheit der Verhandlungsgruppe war vor Ort. Bei einer Aktivistin handelte es sich um eine Studentin, die über die Aktion sagte: „Wir protestieren gegen die Darstellung, Erdgas sei eine Brückentechnologie. Erdgas ist fast genauso umweltschädlich wie Braunkohle, in den ersten 80 Jahren sogar schädlicher.“

RND/dpa