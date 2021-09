Wegen Sprengstoff-Drohung: Polizei-Großeinsatz in Ingolstadt

Ingolstadt. Ein randalierender Mann vor einem Baumarkt hat in Ingolstadt einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der 33-Jährige soll am späten Freitagnachmittag teils in russischer Sprache herumgeschrien und damit gedroht haben, sich mittels Granaten in seinem Rucksack umzubringen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei seien nach Zeugenaussagen auch die Worte „Allahu Akbar“ gefallen.

Die mit einem Großaufgebot ausgerückte Polizei konnte den Verdächtigen widerstandslos festnehmen. Der Rucksack wurde von Sprengstoffexperten der Polizei untersucht, enthielt aber keinerlei gefährliche Gegenstände. Gegen den 33-jährigen ukrainischen Staatsbürger wurde am Samstag Untersuchungshaft verhängt.

RND/dpa