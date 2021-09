Eltern bei Seilbahnabsturz gestorben: neues Trauma für Waisenkind Eitan

Rom. Eigentlich hätte der Montag für Eitan ein aufregender, freudiger Tag sein sollen: An der von Ordensschwestern geführten katholischen Grundschule von Pavia in Norditalien wurde der Sechsjährige zu seinem ersten Schultag erwartet, zusammen mit seinen Spielgefährten, die wie er im gleichen Schulhaus schon in den Kindergarten gegangen waren. Stattdessen lag Eitan in einer Kinderklinik am Stadtrand von Tel Aviv, wo er psychologisch und medizinisch untersucht und betreut wurde. In das Spital gebracht hatte ihn sein Großvater mütterlicherseits – nach einer filmreifen Kommandoaktion des ehemaligen Berufssoldaten der israelischen Armee.

Shmuel P., der Großvater, hatte seinen Enkel Eitan am Samstag im Rahmen eines abgesprochenen Besuchs bei seiner Pflegemutter und Tante väterlicherseits in Pavia abgeholt – angeblich, um mit ihm Spielzeug kaufen zu gehen. Stattdessen fuhr er mit dem Kleinen in einem Mietauto in die Schweiz, um dann von Genf aus mit einem gecharterten Privatjet nach Israel zu fliegen. Bei der offenbar sorgfältig geplanten Aktion handelte sich um den vorläufigen Höhepunkt des Sorgerechtsstreits um Eitan, der beim Seilbahnabsturz in Stresa zum Waisenkind geworden war. Die Staatsanwaltschaft von Mailand hat inzwischen ein Ermittlungsverfahren gegen den Großvater eingeleitet – wegen des Straftatbestands der schweren Entführung.

Vater, Mutter, Bruder und Urgroßeltern starben

Eitan war am 23. Mai dieses Jahres einer der 15 Passagiere in Kabine 3 der Mottarone-Seilbahn in Stresa gewesen – und hatte den durch einen Riss des Zugseils verursachten Absturz als Einziger überlebt. Sein Vater, seine Mutter, sein zweijähriger Bruder Tom und zwei Urgroßeltern kamen bei dem Unglück ums Leben. Eitan hatte bei dem Absturz mehrere Knochen gebrochen, wurde fünf Stunden lang operiert und für einige Tage ins künstliche Koma versetzt. Körperlich hat er sich von seinen Verletzungen inzwischen recht gut erholt; er benötigt allerdings noch Gehhilfen. Wie er den Verlust seiner engsten Familienangehörigen verkraftet hat, vermag niemand zu sagen.

Eitans Eltern waren von Israel nach Italien gezogen, als er noch weniger als ein Jahr alt war: Sein Vater hatte in Pavia sein Medizinstudium abgeschlossen und Arbeit gefunden. Auch die Schwester des Vaters, Eitans Tante Aya B., lebt in Pavia. Nach dem Unfall hatte sie zusammen mit dem umgehend aus Israel angereisten Großvater Shmuel P. an Eitans Spitalbett gesessen und sich mit diesem abgewechselt. Aya B. war es auch gewesen, die dem Sechsjährigen schließlich zusammen mit einer Psychologin erklären musste, dass er seine Eltern und seinen Bruder nie mehr wiedersehen werde. „Ich habe ihm gesagt, dass sie in den Himmel geflogen seien“, erklärte sie gegenüber der Tageszeitung „La Stampa“.

Großvater hatte angekündigt, Eitan in „seine Heimat Israel“ zu bringen

Noch während Aya B. und Shmuel P. an Eitans Bett saßen, begann der Streit ums Sorgerecht: Sowohl die Verwandten väterlicherseits als auch die in Israel lebenden Großeltern mütterlicherseits wollten sich um den Kleinen kümmern. Die Wahl der italienischen Familiengerichte fiel schließlich auf Tante Aya B. – vor allem deshalb, weil sie ebenfalls in Pavia lebt, wo Eitan aufgewachsen und in den Kindergarten gegangen ist, und weil sie verheiratet ist und zwei Kinder hat, die ungefähr das gleiche Alter wie Eitan haben. Diesen Entscheid akzeptierte Großvater Shmuel P. nicht: Er hatte schon frühzeitig angekündigt, Eitan in „seine Heimat Israel“ zu bringen. Gegen die Urteile der italienischen Familiengerichte hatte er – bisher erfolglos – Beschwerde geführt.

Ob Eitan in Israel bleiben oder zu seiner offiziellen Pflegemutter Aya B. in Italien zurückkehren wird, müssen nun die israelischen Behörden und Gerichte entscheiden. Israelische Medien zitierten am Montag eine juristische Expertise des Außenministeriums und des Justizministeriums in Jerusalem, wonach das Verbringen Eitans nach Israel gegen den Willen seiner offiziellen Pflegemutter wohl auch nach israelischem Recht einer Entführung gleichkomme – und dass die Behörden nun alles in ihrer Macht Stehende unternehmen müssten, dass der Junge wieder in seine Pflegefamilie zurückkehren könne. Das neue Trauma, das Eitan mit der Entführung durch seinen Großvater erlitten hat, würde damit freilich auch nicht rückgängig gemacht.

Von Dominik Straub/RND