Sprengstoffexperten untersuchen Koffer in Düsseldorfer Hotel

Düsseldorf. Nach dem Fund einer Schusswaffe in einem Düsseldorfer Hotel haben Spezialkräfte mindestens einen verdächtigen Koffer gefunden. Dieser werde nun von Sprengstoffexperten untersucht, sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend. Hotelgäste oder -angestellte befänden sich nicht mehr in dem Gebäude. Ein Mann, in dessen Zimmer die Waffe gefunden worden war, wurde festgenommen.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in dem Hotel in Düsseldorf im Einsatz. Nach Angaben eines Sprechers vom Freitagabend war in einem Zimmer zunächst eine Schusswaffe gefunden worden. Ein Mann sei festgenommen worden, dem die Waffe zugerechnet werde.

Angaben zu möglichen Hintergründen wollte der Sprecher zunächst nicht machen. „Der Festgenommene ist bisher polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten“, sagte er lediglich. Gegenüber der „Rheinischen Post“ sagte ein Sprecher, ein terroristischer Hintergrund könne ausgeschlossen werden.

Auf Bildern war zu sehen, dass schwer bewaffnete Polizisten das Hotel „the niu Tab“ umstellt hatten. Auch ein gepanzertes Polizeifahrzeug war angerückt. Das Hotel liegt im Düsseldorfer Stadtteil Oberbilk.

Der Einsatz hatte nach Angaben des Sprechers am frühen Nachmittag begonnen.

RND/dpa