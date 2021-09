Mit Corona auf Intensivstation: Rapper Nana bereut, sich nicht geimpft zu haben

Der Rapper Nana (52) liegt mit einer schweren Corona-Erkrankung auf der Intensivstation eines Krankenhauses. „Ich habe die schlimmsten Nächte hinter mir“, sagte der Musiker, der Ende der 1990er-Jahre mit „Lonely“ einen Nummer-1-Hit feierte, gegenüber RTL. Er bereue es, sich nicht habe impfen zu lassen: Das sei die „schlechteste Entscheidung meines Lebens“ gewesen, sagte der sichtlich geschwächte Musiker mit leiser Stimme in einem Video.

Vergangenen Samstag hätten er und sein Lebensgefährtin zu Hause einen Corona-Test gemacht, der positiv ausgefallen sei, sagte Nana dem Sender. Sie hätten sich dann in Quarantäne gegeben, dann seien die Schmerzen in der Brust aber zu schlimm geworden. Inzwischen liegt der Rapper laut RTL auf der Intensivstation eines Krankenhauses. „Mein Zimmernachbar hatte ganz schwere Atemprobleme, der ist seit drei Tagen weg“, so Nana. Er wisse nicht, was aus ihm geworden sei. „Ich hoffe, er hat es geschafft“, sagte der 52-Jährige. „Ich hoffe, dass ich bald überm Berg bin.“

Über seine Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, sagte Nana: „Ich habe mich nicht impfen lassen, weil ich mir nicht sicher war. Zu viel Information - zu viel Fehlinformation.“ Seine Botschaft an seine Fans: „Ich kann das jedem empfehlen und raten, sich impfen zu lassen. Last euch impfen!“

RND/seb