Typisch britischer Humor: Prinz Charles erinnert sich an sein letztes Gespräch mit Prinz Philip

Prinz Charles erinnert sich in einer neuen BBC-Doku an sein letztes Gespräch mit seinem Vater Dabei wird klar, dass der Ehemann der Queen bis zu seinem Tod seinen trockenen Humor nicht verloren hatte. Philip war am 9. April im Alter von 99 Jahren gestorben.

Prinz Charles hat Details über sein letztes Gespräch mit seinem Vater Prinz Philip verraten: Auch kurz vor seinem Tod hatte der Ehemann der Queen seinen typisch britischen Humor nicht verloren.

Er habe seinen Vater am 8. April angerufen, um mit ihm über die Feierlichkeiten zu dessen 100. Geburtstag zu sprechen, erinnert sich Charles in der BBC-Doku „The Royal Family Remembers“, aus der britische Medien zitieren. „Wir sprechen über deinen Geburtstag“, sagte der britische Thronfolger demzufolge. Philips trockene Antwort: „Nun ja, dafür müsste ich aber am Leben sein, oder?“ Charles sagte daraufhin: „Ich wusste, dass du das sagen würdest.“ Philip starb am darauf folgenden Tag.

In der Doku, die am 22. September auf BBC One ausgestrahlt wird, kommen auch Philips drei anderen Kinder Prinzessin Anne (71), Prinz Andrew (61) und Prinz Edward (57) zu Wort. Auch Prinz William (39) und Harry (37) und weitere Philip-Enkel werden interviewt.

William etwa erinnert sich an eine humorvolle Begebenheit: Er sei mit Philip auf dem Gut Balmoral in Schottland unterwegs gewesen, als sie auf Gruppe junger Menschen trafen, die dort im Rahmen des Jugendprogramms „Duke of Edinburgh Award“ unterwegs waren. „Er hat angehalten, sein Fenster herunter gekurbelt und gesagt: ‚Guten Morgen, wie kommt ihr voran?‘ Daraufhin habe sich der Jüngste der Gruppe umgedreht und gesagt: ‚Zieh Leine, Opa‘.“ Philip habe sich darüber amüsiert und zu seinem Enkel gesagt: „Die Jugend von heute!“

Laut BBC enthält die Doku weitere „rührende Erinnerungen, jede Menge Humor und zahlreiche frische Einblicke in den Charakter und das Vermächtnis dieses royalen Pioniers“. Königin Elizabeth II. (95) habe für das Projekt sogar ihr privates Filmarchiv und private Räume Philips im Buckingham-Palast geöffnet.

RND/seb