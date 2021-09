Mountainbiking, Klettern, Abseilen: Herzogin Kate scheint in ihrem Element

Selbstsicher strahlt Herzogin Kate unter dem blauen Fahrradhelm hervor - die 39-Jährige ist beim Mountainbiking ganz in ihrem Element. Anlässlich der Wiedereröffnung eines Trainingszentrums der Royal Air Force am Dienstag im britischen Cumbria nahm die Frau von Prinz William an einer Reihe von Outdooraktivitäten teil. Neben Mountainbiking stand auch Abseilen am Berg auf dem Programm.

„Sie ist sehr nett. Obwohl sie eine royale Hoheit ist, macht sie trotzdem ganz normale Dinge, wie jeder Mensch“, staunte die dreizehnjährige Itelouwa Odipe dem „Hello!“-Magazin zufolge. Die Teenagerin wäre vor Kate an der Reihe gewesen, sich in die Seile zu hängen, hatte aber etwas Angst und ließ dem royalen Sportass den Vortritt. „Es ist gut, Herausforderungen zu haben“, betonte Kate laut „Hello!“.

Persönliche Gespräche zu Wasser

Nach dieser sportlichen Einheit ging es für die Herzogin, die den Ehrentitel „Air Commandant of the Royal Air Force Air Cadets“ hat, aufs Wasser. Mit ihr im Boot saßen zwei der rund 300 „Windermere Children“ - einer Gruppe von Holocaustüberlebenden.

Kate schrieb hinterher über das Treffen auf Instagram: „ Ich wollte einige der Überlebenden wie Ike und Ark persönlich treffen, um ihre Geschichten zu hören, wie sie ihre eigenen Unternehmen gegründet haben, Bücher schrieben oder bis zum heutigen Tag noch eine Runde Golf in den Tag integrieren“.

RND/se