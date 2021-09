Einsatzwagen der Polizei bei einem Einsatz in der Innenstadt von Köln, Nordrhein Westfalen, Deutschland *** Police car on a mission in the city centre of Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany Quelle: imago images/Ralph Peters

Vier gefährliche Strafgefangene im Kreis Heilbronn geflüchtet Weinsberg. In der Nacht auf Donnerstag sind vier Gefangene aus einer geschlossenen Station des Klinikums am Weissenhof in Weinsberg (Kreis Heilbronn) geflüchtet. Die vier Männer gelten als gefährlich und sind möglicherweise bewaffnet, wie die Polizei mitteilte. Die Behörde warnt davor, Personen als Anhalter mitzunehmen. Zeugen werden gebeten, auffällige Personen der Polizei über den Notruf 110 zu melden. RND/dpa