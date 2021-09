Elon Musk und Grimes haben sich „halb getrennt“. Das sagte der Tesla-Gründer dem Promiportal „Page Six“ der „New York Post“. Er würde sich mit der kanadischen Sängerin aber weiter gut verstehen und sie würden auch in Zukunft ihren gemeinsamen Sohn X Æ A-Xii groß ziehen.

„Wir sind halbgetrennt, lieben uns aber immer noch, sehen uns regelmäßig und verstehen uns gut“, sagte Musk dem Bericht zufolge. Problem in der Beziehung sei die räumliche Distanz: Wegen seiner Arbeit für Tesla und das Raumfahrtunternehmen SpaceX sei er selbst die meiste Zeit in Texas oder in anderen Teilen der Welt unterwegs, Grimes halte sich hauptsächlich in Los Angeles auf. Dass das Paar nicht komplett getrennte Wege geht, wird aber durch eine weitere Aussage Musks deutlich: „Sie ist gerade bei mir und Baby X ist im Nebenraum.“

Die Beziehung von Elon Musk und Grimes wurde im Frühsommer 2018 öffentlich. Im Mai 2020 kam Sohn X Æ A-Xii zur Welt.

RND/seb