Freedom Day: Norwegen schafft alle Corona-Restriktionen ab

Tagsüber die bunten Blätter der Bäume, abends Nord­lichter am sternen­klaren Himmel: Norwegen ist im Herbst ein Sehnsuchts­ziel. Wer sich den Traum verwirklichen will, hat nun deutlich bessere Chancen – denn auch ungeimpfte Deutsche sind ab der kommenden Woche wieder willkommen.

Nach anderthalb Jahren hebt Norwegen nämlich nahezu alle Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf. Nochminister­präsidentin Erna Solberg verkündete das Ende der Restriktionen am Freitag­mittag, schon am heutigen Samstag um 16 Uhr kehrt das skandinavische Land weitestgehend zur Normalität vor Corona zurück.

Norwegen hatte in den vergangenen Monaten immer wieder gelockert, so war der Mund­schutz weitest­gehend nur noch empfohlen und keine Pflicht mehr. Nun werden auch Abstands­regeln und Personen­beschränkungen aufgehoben, Kinos, Theater und Diskotheken dürfen wieder ohne Einschränkungen öffnen, es werden keine Impf- oder Test­nachweise mehr gebraucht.

Kommunen dürfen bei Bedarf wieder Restriktionen einführen

Einzig wer positiv auf Covid-19 getestet wird, muss in Quarantäne – eine Empfehlung zur Isolation wurde für ungeimpfte Menschen ausgesprochen, die im gleichen Haushalt leben oder im engen Kontakt zur infizierten Person sind beziehungsweise waren.

Auch Schulen und Kinder­gärten sollen in den Normal­betrieb übergehen. Allerdings wird das sogenannte Ampel­system beibehalten – Kommunen haben damit die Handhabe, bei steigenden Infektions­zahlen in Einrichtungen zu reagieren und Beschränkungen zu erlassen. Hierfür solle einbezogen werden, wie viele Menschen mit Corona im Krankenhaus behandelt werden, wie viele auf der Intensiv­station liegen, wie alt diese Menschen sind und wie die Auslastung in der Kommune ist.

Norwegen lässt ungeimpfte Deutsche wieder einreisen

Während die Menschen in Norwegen bereits an diesem Wochenende eine große Party feiern können, müssen sich all jene, die nach Norwegen reisen wollen, noch ein wenig gedulden. In drei Schritten werden ab 1. Oktober auch die Einreise­regeln modifiziert – für Reisende aus Europa und Deutschland treten die Erleichterungen direkt am Freitag in Kraft, wie die norwegische Regierung mitteilt.

Aktuell ist Deutschland noch als rotes Land eingestuft; Deutsche dürfen bislang nur einreisen, wenn sie entweder vollständig geimpft sind oder einen triftigen Grund haben – ohne Impfung ist immer eine Quarantäne notwendig und Einreisende müssen sich testen lassen.

Norwegen öffnet alle Grenzen und schafft Quarantäne­hotel ab

Am 1. Oktober werden Einreise­beschränkungen für alle Länder aus dem Europäischen Wirtschafts­raum (EEA) und dem Schengen­-Raum aufgehoben, darunter auch Deutschland. Es gilt dann weder eine Test- noch eine Quarantäne­pflicht. Zudem entfallen alle Restriktionen für Reisende aus lila und orange eingestuften Ländern welt­weit. Am Freitag sollen alle Grenz­übergänge, die derzeit noch geschlossen sind, wieder geöffnet werden, insofern es dort eine Test­station gibt.

Ungeimpfte Kinder unter 18 Jahren müssen nicht mehr in Quarantäne, auch wenn sie aus einem Land kommen, für das noch Quarantäne­pflicht gilt. Sie müssen lediglich getestet werden. Erwachsene können sich künftig ab Tag drei von der Quarantäne­pflicht freitesten. Die Pflicht, sich in einem Quarantäne­hotel zu isolieren, entfällt – als Angebot bleiben sie aber zunächst erhalten. Im zweiten und dritten Schritt sind dann auch weitere Erleichterungen für Reisende aus Ländern außerhalb der EEA und des Schengen-Raums vorgesehen.

Norwegen: Ende August noch Corona-Ausbrüche in Schulen

Norwegen behält sich vor, Test- und Quarantäne­pflicht wieder einzuführen, sollte es die Infektions­lage erfordern, heißt es.

In Norwegen sind rund 66 Prozent der gesamten Bevölkerung vollständig geimpft, rund 76 Prozent sind erstgeimpft. Nachdem die Neuinfektionen Ende August sprunghaft angestiegen sind und neun Tage der höchste Wert seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 verzeichnet wurde, geht die Kurve seit Anfang September wieder steil nach unten. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 88,6, infiziert sind vor allem Schul­kinder.

