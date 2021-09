Geimpftes Ehepaar stirbt händchenhaltend an Corona – binnen einer Minute

Linda und Cal Dunham setzten sich für die Corona-Impfung ein, auf seinem Facebook-Profil machte Cal Werbung für die Schutzimpfung. Doch obwohl beide bereits im Mai vollständig gegen Covid-19 geimpft wurden, sind sie nun an einer Corona-Infektion gestorben, berichtet der britische „The Independent“. Das Ehepaar erkrankte schwer an Covid, am Sonntag schliefen beide binnen einer Minute für immer ein - sie hielten einander an den Händen. Cal starb um 11.07 Uhr, Linda um 11.08 Uhr, heißt es auf einer Spendenseite.

Der 59-Jährige und seine 66 Jahre, beide Risikopatienten, alte Ehefrau aus Michigan infizierten sich beide Anfang September kurz vor einem Campingausflug mit der Familie. Die beiden glaubten, es handele sich um eine Erkältung, berichtet Tochter Sarah Dunham Fox17. Nach drei Tagen hätte das Paar den Campingtrip abgebrochen und sei nach Hause gereist, weil es sich unwohl fühlte.

Sie scherzte immer, sie werde ihrem Mann direkt folgen, sollte er zuerst sterben

Wenig später kamen sie ins Krankenhaus und mussten künstlich beatmet werden. Noch ehe die lebenserhaltenden Maßnahmen abgestellt werden sollten, starben Linda und Cal Dunham. „Sie scherzte immer und sagte: ‚Wenn du vor mir gehst, bin ich direkt hinter dir, versprochen.‘ Und das war sie wirklich, sie war wirklich direkt hinter ihm“, so Tochter Sarah Dunham.

Sie erinnert an die beiden als Menschen, die kirchentreu waren und die Natur und ihre Enkelkinder liebten. „Die Liebe, die sie nach einer früheren Ehe zusammengefunden haben, ist fantastisch. Sie waren diese Menschen, die man ansah und bei denen man dachte: ‚Ich möchte so alt werden wie sie, ich möchte diese Liebe haben, wenn ich in diesem Alter bin‘“, wird sie von Fox17 zitiert. Sie sei wütend, dass so viele Menschen Corona nicht ernst nehmen würden und sich nicht impfen ließen - das habe ihre Eltern das Leben gekostet.

