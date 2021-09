Lena Dunham zeigt Hochzeitsfoto bei Instagram – Taylor Swift als Brautjungfer

New York. Die US-Schauspielerin Lena Dunham (35) hat geheiratet. Der Star aus der Serie „Girls“ habe bereits am Samstag dem britisch-peruanischen Musiker Luis Felber in London vor rund 60 Gästen das Ja-Wort gegeben, berichtete die „Vogue“ am Mittwoch unter Berufung auf das Paar.

Die beiden hätten sich im Januar über Freunde kennengelernt. Unter den Brautjungfern sei auch Sängerin Taylor Swift gewesen. Dunham veröffentlichte auf ihrem Instagram-Profil am Mittwoch ein Bild von sich im Hochzeitskleid, Hand in Hand mit Felber.

RND/dpa