Pietro Lombardi isst unter Polizei-Aufsicht Döner: Straßensperre wegen zu vieler Fans

Eitorf. Er wollte Werbung für einen neuen Dönerladen machen und sorgte für eine kurzzeitige Straßensperre: Sänger Pietro Lombardi hat am Donnerstagabend zahlreiche Fans angezogen, als er zum Döneressen in einem Imbiss in Eitorf im Rhein-Sieg-Kreis erschien. Zuvor hatte er den Besuch in den sozialen Medien angekündigt.

In einer Polizeimitteilung ist von 150 Fans die Rede, die sich am Donnerstagabend vor dem Imbiss versammelten, der „Kölner Stadtanzeiger“ berichtet von mehreren Hundert Fans, von denen einige bereits seit dem Mittag gewartet hätten. Die Bahnhofstraße musste deshalb kurzzeitig gesperrt werden, in der Stadt staute sich der Verkehr.

Manuellsen lädt Fans zum Döneressen mit Pietro Lombardi ein

Prominente Unterstützung hatte Pietro Lombardi dabei von Rapper Manuellsen. Der hatte Menschen zur Eröffnung des Imbisses eingeladen - die Döner gingen auf seine Kosten, sagte er in einem Instagram-Video am Donnerstagmittag.

Rund 30 Minuten seien Pietro Lombardi und Manuellsen anwesend gewesen, meldet die Polizei - um unter Aufsicht von Polizei und Ordnungsamt Döner zu verspeisen und für Fotos mit Fans zu posieren.

RND/msk