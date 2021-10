Impfskandal in Friesland: Rotes Kreuz soll 50.000 Euro Lohnkosten monatlich zusätzlich eingenommen haben

Schortens. Es kehrt keine Ruhe ein im Impfzentrum Friesland in Schortens. Eine ehemalige Mitarbeiterin hatte im Frühjahr zugegeben, Spritzen mit Koch­salz­lösung gefüllt zu haben. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelt.

Nun kommen Vorwürfe an die Chefs des Impfzentrums, welches vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betrieben wird, hinzu. Seit Anfang September ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Leiter des örtlichen Roten Kreuzes, weil sie im Impfzentrum Arbeitszeiten illegal abgerechnet haben sollen. Eine Razzia der Polizei am Impfzentrum hat es ebenfalls bereits gegeben.

Nun berichtet der „Spiegel“, dass dort mehr als 50.000 Euro Lohnkosten monatlich abgerechnet worden seien, die nicht an Mitarbeitenden ausgezahlt worden sind. Das DRK habe mit dem Landkreis Friesland Löhne ausgehandelt, die in Schortens teilweise dreimal höher ausfielen als die tatsächlich an die Mitarbeiter ausgezahlten Gehälter. Die Ermittlerinnen und Ermittler gingen zudem davon aus, dass das Rote Kreuz nicht nur die überhöhten Personalkosten in Rechnung stellte, sondern auch Arbeitsstunden, die in Wahrheit gar nicht geleistet wurden.

RND/nis