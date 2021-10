Missbrauchsvorwürfe: Modemogul Peter Nygard stimmt Auslieferung in die USA zu

Ottawa. Der wegen sexueller Übergriffe und Erpressung angeklagte frühere Modeunternehmer Peter Nygard (80) hat einer Auslieferung in die USA zugestimmt. Nygard beteuere aber weiter seine Unschuld, betonte sein Anwalt Brian Greenspan Medienberichten zufolge am Freitag vor einem Gericht in der kanadischen Provinz Manitoba. Eine Auslieferung sei frühestens in einem Monat möglich, Nygard könne, wenn er es sich anders überlege, auch noch gerichtlich dagegen vorgehen, sagte Scott Farlinger, Vertreter der Staatsanwaltschaft.

Nygard war im Dezember im kanadischen Winnipeg festgenommen und wegen jahrzehntelangem kriminellen Verhalten mit Dutzenden Opfern angeklagt worden. Er soll während der 25 Jahre an der Spitze seines Bekleidungsunternehmens seinen Einfluss genutzt haben, um Frauen zu sexuellen Handlungen mit ihm, mit Bekannten und untereinander zu zwingen.

Der Modeunternehmer wurde in Helsinki geboren und lebte früher hauptsächlich auf den Bahamas. Er hatte sich nach Bekanntwerden der Vorwürfe im Februar 2020 aus seinem Unternehmen zurückgezogen. Kurz darauf hatte die Firma Insolvenz beantragt.

RND/dpa