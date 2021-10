Nachfahre der Romanows sagt „Ja“: erste russische Adelshochzeit seit 100 Jahren

St. Petersburg. Es ist die erste Adelshochzeit seit einem Jahrhundert in Russland: Ein Nachfahre des letzten russischen Zaren Nikolaus II. hat am Freitag in St. Petersburg geheiratet. Großfürst Georg Romanow gab der gebürtigen Italienerin Rebecca Virginia Bettarini in der weltberühmten Isaakskathedrale das Ja-Wort.

Zu der prunkvollen Zeremonie kamen mehr als 1000 Gäste, darunter viele Adlige aus verschiedenen europäischen Ländern, wie das Nachrichtenportal fontanka.ru schrieb. Das Paar wurde nach seiner Trauung von vielen Schaulustigen und Fans umjubelt.

Georg Michailowitsch Romanow (40) ist ein Urenkel des Großfürsten Kirill Wladimirowitsch, eines Cousins des letzten Kaisers. Nikolaus II. und seine Familie waren von den Bolschewiki in der Nacht zum 17. Juli 1918 in Jekaterinburg erschossen worden. Sie waren nach der Oktoberrevolution 1917 über Monate am Ural gefangen gehalten worden. Romanows Vater ist Deutscher: Franz Wilhelm Prinz von Preußen (78), ein Urenkel des letzten Deutschen Kaisers Wilhelm II.

Großherzog zog erst vor drei Jahren nach Russland

Die Hochzeit in der Ostsee-Metropole sei eine bewusste Entscheidung gewesen, sagte der Großherzog fontanka.ru. „Dies ist die Geschichte Russlands, die Geschichte der Romanow-Dynastie.“ Nach vielen Monaten der Pandemie sei es eine gute Gelegenheit, das moderne Russland zu zeigen, sagte Romanow. Bei der Trauung in der Kathedrale war auf Fotos niemand mit einem Mund-Nasen-Schutz zu sehen. Am Freitag gab es mit landesweit fast 900 Corona-Toten einen neuen Negativrekord.

Gefeiert werden sollte unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Peter-und-Paul-Festung am Fluss Newa. Der in Spanien geborene Großherzog zog erst vor drei Jahren nach Russland, wie er in dem Interview sagte. Seit kurzem habe er mit seiner Frau (39) eine Wohnung in Moskau - nicht weit vom Kreml entfernt.

RND/dpa