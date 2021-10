Überfall einer Apotheke: Angestellte mit Pistole bedroht

Freiburg. Am Samstagmorgen, 02.10.2021, gegen 10.20 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Mann eine Apotheke in Pfaffenweiler, in der Schwabenmatten und erkundigte sich nach einem Medikament. Er gab an kein Geld dabei zu haben und verließ das Ladengeschäft.

Etwa 10 Minuten später betrat der Unbekannte die Apotheke erneut, entnahm aus seinem mitgeführten Rucksack eine Pistole und forderte die Angestellte zur Herausgabe von Bargeld auf.

Nachdem ihm ein geringer Bargeldbetrag ausgehändigt wurde, welchen er in seinem dunklen Rucksack verstaute, flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung.

Fahndung verlief negativ

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief negativ.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 165cm groß, ca. 35-50 Jahre alt, weiße Hautfarbe, dunkle/graumelierte, schulterlange krause Haare, untersetzte Statur, er trug schwarze Jeans, einen schwarzen Hoodie und eine viereckige, verspiegelte Sonnenbrille mit schwarzen Gestell. Die Erscheinung war insgesamt ungepflegt. Er sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können sich unter Telefon 0761 / 882-5777 zu melden.

