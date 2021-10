Weiterer Lavastrom ergießt sich aus Vulkan auf La Palma

Madrid. Der Krater des ausgebrochenen Vulkans auf La Palma ist teilweise kollabiert und hat einen Strom glühender Lava freigesetzt. Der Krater habe wie ein Damm gewirkt, erklärte die Direktorin des Nationalen Geographischen Instituts der Kanarischen Inseln, María José Blanco, am Montag. Als eine Wand eingebrochen sei, sei flüssiges Gestein aus einem Lavasee im Inneren ausgetreten und nehme nun denselben Weg hangabwärts wie die inzwischen erhärtete Lava zuvor.

Inzwischen ist der Lavastrom 1250 Meter breit - 300 Meter breiter als am Sonntag, als der Krater teilweise zusammenfiel. Die Behörden verstärkten nach eigenen Angaben daraufhin die Überwachung des Vulkans. Weitere Erdbeben erschütterten die Insel am Montag, allerdings ereigneten sie sich in großer Tiefe, so dass nicht mit weiteren Rissen im Krater gerechnet wurde.

Nur kurze Beruhigung

Der Vulkan im Cumbre-Vieja-Kamm, der vor zwei Wochen ausbrach, war nach einigen Tagen der Beruhigung wieder aktiver. Das Kanarische Vulkanologische Institut veröffentlichte Bilder von fußballgroßen Lavabrocken, die es „vulkanische Bomben“ nannte, die hunderte Meter weit geschleudert worden waren.

Die von der Lava bedeckte Fläche wuchs auf mehr als 413 Hektar an. Das neu entstandene Felsplateau an der Küste, wo die Lava in den Atlantik fließt, bedeckt nun fast 33 Hektar, wie der Direktor der kanarischen Vulkanprävention, Miguel Ángel Morcuende, erklärte.

„Es ist noch nicht vorbei“, sagte Regionalpräsident Ángel Víctor Torres dem Rundfunksender RTVE. „Wir wissen nicht, wie lange es noch dauern wird. Wir sind in der Hand der Natur.“

RND/AP