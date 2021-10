Finnland: Zug fährt in Schulbus – mehrere Verletzte

Helsinki. In Finnland ist ein mit Schulkindern besetzter Bus an einem Bahnübergang mit einem Zug kollidiert. Zwölf Menschen wurden dabei verletzt, zehn leicht und zwei schwerer, wie der Rettungsdienst am Dienstagmorgen mitteilte. Der Rundfunksender Yle berichtete später, sieben Schüler seien ins Krankenhaus und ein Gesundheitszentrum gekommen, auch der Busfahrer musste behandelt werden. In Lebensgefahr schwebte demnach niemand. Der Unfall ereignete sich in dem westfinnischen Ort Kaskinen rund 300 Kilometer nordwestlich von Helsinki.

Bilder des finnischen Rundfunksenders Yle zeigten einen weißen Bus, der quer auf Gleisen stand. Finnischen Medienberichten zufolge befanden sich zum Unfallzeitpunkt neben dem Fahrer fünf Kinder in dem Bus. Nach Angaben des finnischen Transportunternehmens VR handelte es sich bei der Bahn nicht um einen Passagierzug, sondern um eine Art Servicefahrzeug, das für Gleisarbeiten eingesetzt werde. Der Zug, der nur aus einer Lok und einem Waggon besteht, war demnach mit geringer Geschwindigkeit unterwegs gewesen.

RND/dpa