Angler findet gequälten und angebundenen Zwei-Meter-Fisch im Rhein

Düsseldorf. Feuerwehrleute haben im Rhein bei Düsseldorf einen mit einer Maulschlinge und einem Seil im Uferbereich fixierten Zwei-Meter-Wels befreit. Sie hätten dem Fisch von einem Boot aus die Schlinge am Maul abgenommen und ihn schwimmen lassen. Es werde wegen Tierquälerei ermittelt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Seil war am Ufer an einem Stein befestigt.

Ein Angler hatte das gequälte Tier am Montagmittag entdeckt. Das Seil, mit dem der schwere Fisch fixiert war, hatte sich zuvor mit einem Stahlkabel verheddert. Offenbar konnte der Wels deshalb nicht an Land gezogen werden.

RND/dpa