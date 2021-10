Waffenrecht in Norwegen: Wer Pfeil und Bogen kaufen und benutzen darf

Kongsberg. Eine schreckliche Gewalttat erschüttert Norwegen: Am Mittwochabend schießt ein 37-jähriger Däne in der südnorwegischen Kleinstadt Kongsberg mit Pfeil und Bogen um sich. Der Schütze tötet fünf Menschen, zwei Personen werden verletzt. Der Täter wird kurz nach der Tat von der Polizei festgenommen, sein Motiv ist noch nicht bekannt. Auch eine terroristische Motivation kann zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Der Vorfall, der sich am Vorabend des Regierungsantritts des neuen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre ereignete, löst in ganz Norwegen Bestürzung aus. Auch der Sozialdemokrat zeigte sich schockiert. „Das, was wir heute Abend aus Kongsberg hören mussten, zeugt davon, dass eine grausame und brutale Tat begangen worden ist“, sagte Jonas Gahr Støre am späten Abend der Nachrichtenagentur NTB.

Die rechtliche Situation

An Pfeil und Bogen heranzukommen, war für den Dänen kein Problem, erklärte Steinar Risinggård, Präsident des norwegischen Bogenschützenverbandes dem örtlichen Medium „Laagendalsposten“. Er betont, dass Pfeil und Bogen seines Wissens nach in den meisten europäischen Ländern nicht als Waffen, sondern als Sportgeräte definiert sind.

In Dänemark, Finnland, Åland, Spanien, Frankreich und Teilen Italiens dürfe Pfeil und Bogen auch als Waffe für die Jagd verwendet werden, führt der Präsident aus. In Norwegen sei die Verwendung eines Bogens als Jagdwaffe illegal. Risinggård höre immer wieder, dass es nicht im Sport organisierte Leute gibt, die über eine Bogenausrüstung verfügen. Genaue Zahlen gebe es allerdings nicht.

Wie in Norwegen können Pfeil und Bogen in Deutschland ab einem Alter von 18 Jahren erworben werden. Laut Definition im Waffengesetz (WaffG) ist der Bogen in Deutschland eine Waffe, allerdings fällt er jedoch nicht unter die Restriktionen des Waffengesetzes sowie der Waffenverordnung und kann als Sportgerät, ähnlich dem norwegischen Recht, ohne weitere Erlaubnis genutzt werden.

Von Nico Schwieger/RND