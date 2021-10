Seit Flutkatastrophe vermisst: Frau aus Ahrtal tot in Rotterdam gefunden

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Eine seit der Flutkatastrophe vor rund drei Monaten in Bad Neuenahr im Landkreis Ahrweiler vermisste Frau ist tot im niederländischen Rotterdam gefunden worden. Zwischen den Orten liegen mehr als 250 Kilometer Luftlinie. Damit ist die Zahl der Toten der Flutkatastrophe aus dem Ahrtal auf 134 gestiegen, wie die Polizei in Mayen und Koblenz am Freitag mitteilten. Die Leiche der Frau sei offenbar über die Ahr in den Rhein gelangt und von dort bis nach Rotterdam getrieben worden.

Identifikation durch DNA-Abgleich

Die über 60 Jahre alte Frau sei am 30. September in den Niederlanden mit einem DNA-Abgleich identifiziert worden. Vermisst werden weiterhin zwei Menschen. Die „Bild“-Zeitung hatte zuerst berichtet.

RND/dpa