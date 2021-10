Sturmtief „Hendrik“ zieht langsam ab: Ab Samstag wird es freundlicher

Das Tief „Hendrik“, das für den ersten Herbststurm in Deutschland gesorgt hat, verabschiedet sich ab Freitagnachmittag wieder aus Mitteleuropa. „Derzeit zieht das Tief über Finnland weiter in den Osten ab“, sagt der Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Ab Samstag solle es sich bereits über Nordwest-Russland befinden.

Doch gleichzeitig seien die Auswirkungen von Tief „Hendrik“ noch immer in Deutschland zu spüren. Gerade in Norddeutschland und an der Küste könne es zu Sturmböen bis 80 oder 90 Stundenkilometern kommen. Auch Gewitter seien in dieser Region durchaus möglich.

Weiter Orkanböen im Harz

Auch im Harz bleibt es am Freitag weiter extrem windig. Laut Schmidt sind am Vormittag auf dem Brocken Orkanböen mit 122 Stundenkilometern gemessen worden. Doch auch im schleswig-holsteinischen Dithmarschen wurden Bösen von 104 Stundenkilometern, der Windstärke 11 entsprechend, registriert.

Während also der Norden und Nordosten Deutschlands noch unter dem Einfluss von Sturmtief „Hendrik“ steht, macht sich bereits das Hoch „Quedlinburgia“, das von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Quedlinburg so benannt wurde, im Rest von Deutschland breit. Dort gäbe es nur schwachen Wind. Nur im Süden und am Alpenrand könne der Wind gegen Abend erneut auffrischen - zusätzlich sei hier mit Schauern zu rechnen.

„Zurzeit ist es auch spürbar kühler als noch Mitte der Woche“, so der Meteorologe. Im Osten könnten nur Temperaturen von maximal 8 oder 9 Grad erreicht werden. Am Oberrhein werde es maximal 14 Grad warm.

„Hendrik“ war letzter Sturm im Oktober

In Mecklenburg-Vorpommern seien die letzten Ausläufers des Sturmtiefs „Hendrik“ auch noch am Samstag spürbar. In den anderen Teilen Deutschlands sei aufgrund des Hochs „Quedlingburgia“ nach morgendlichem Nebel mit einem freundlichen Herbstwochenende zu rechnen.

Auch in der kommenden Woche sei nicht mit weiteren Herbststürmen zu rechnen: „Am Montag und Dienstag wird es mit Schauern wechselhafter. Ab Mittwoch ist mit ruhigem und verhältnismäßig mildem Wetter zu rechnen“, sagt Schmidt. Tief „Hendrik“ habe für den ersten Herbststurm in diesem Jahr gesorgt - doch es wird aller Voraussicht nach auch der letzte im Oktober gewesen sein. Und auch zu einem Wintereinbruch soll es in der kommenden Woche nicht kommen.

RND/goe