Die Queen ist nach Krankenhausaufenthalt wieder auf Schloss Windsor – und am Schreibtisch

Die britische Königin Elizabeth II. ist am Freitag guter Dinge nach Schloss Windsor zurückgekehrt. Der Buckingham-Palast hatte zuvor mitgeteilt, dass die 95-Jährige sich am Mittwoch für „Voruntersuchungen“ in das private Edward VII‘s Hospital in London begeben und dort die Nacht verbracht habe. Am Donnerstagmittag habe sie das Krankenhaus um die Mittagszeit wieder verlassen und saß am Nachmittag wieder an ihrem Schreibtisch, um leichte Aufgaben zu erledigen.

Die Königin unterzog sich den Untersuchungen, nachdem sie den ärztlichen Rat, sich einige Tage auszuruhen, „widerwillig“ befolgt hatte, wie der Palast angab. Eine geplante Reise zum einhundertjährigen Bestehen Nordirlands hatte sie deshalb abgesagt. Es bestehe kein Zusammenhang mit Covid-19.

Normalerweise gibt der Palast keine Auskunft über den Gesundheitszustand der Monarchin, um ihre Privatsphäre zu schützen. In diesem Fall bestätigte er jedoch den Krankenhausaufenthalt der Königin, nachdem die Zeitung „The Sun“ darüber berichtet hatte.

Große Zuneigung für die Monarchin

Generell gelte die Faustregel, dass es ein medizinisches Bulletin gebe, wenn sich ein ranghohes Mitglied der königlichen Familie einer Operation unterziehe, sagte der Königshausexperte Robert Hardman der BBC. Aber das gelte nicht für Tests. Die Aufmerksamkeit, die der Entwicklung gewidmet werde, spiegele die große Zuneigung der Weltgemeinschaft für die Monarchin wider. Hardman ist Autor des Buches „Queen of The World“, das den Einfluss und die Stellung der Monarchin auf der ganzen Welt beschreibt.

„Sie hasst es, wenn man um sie im Allgemeinen und im Besonderen, wenn es um ihre Gesundheit geht, einen Aufstand macht“, sagte Hardman. „Ich weiß, dass ein Grund, warum über den gestrigen Besuch im Krankenhaus nichts gesagt wurde, der war, dass man nicht wollte, dass plötzlich riesige Kamerabänke und 24-Stunden-Nachrichten vor dem Krankenhaus aufgebaut werden.“

In dieser Woche gab es einige Beunruhigung über Elizabeths Gesundheit. Erst vor wenigen Tagen wurde sie bei einem Gottesdienst in der Westminster Abbey anlässlich des hundertjährigen Bestehens der Royal British Legion, einer Wohltätigkeitsorganisation der Streitkräfte, mit einem Gehstock gesehen. Im Jahr 2003 hatte sie zwar schon einmal einen Stock benutzt, aber das war nach einer Knieoperation.

Für den Klimagipfel ausruhen

Doch die Königin befolgte weiter ihren hektischen Terminkalender, der in den letzten Tagen unter anderem Audienzen bei Diplomaten, einen Empfang auf Schloss Windsor für internationale Wirtschaftsführer und die Teilnahme an den Pferderennen in Ascot vorsah. In neun Tagen will sie auf dem Klimagipfel der Vereinten Nationen im schottischen Glasgow Gastgeberin für die Staats- und Regierungschefs der Welt sein - eine große Verpflichtung, die als ein Grund genannt wird, warum sie sich vorher ausruhen möchte.

Elizabeth hatte ihr Leben lang eine robuste Gesundheit, und sie ist die am längsten lebende und am längsten regierende Monarchin Großbritanniens. Im nächsten Jahr wird sie ihr Platinjubiläum - 70 Jahre auf dem Thron - feiern. In den letzten Jahren hat sie ihr Arbeitspensum reduziert, hat aber immer noch einen vollen Terminkalender.

Vor kurzem lehnte Elizabeth die Ernennung zum „Oldie des Jahres“ durch die Zeitschrift „The Oldie“ ab. Ihr Büro teilte mit: „Ihre Majestät glaubt, dass man so alt ist, wie man sich fühlt. Die Königin glaubt nicht, dass sie die entsprechenden Kriterien erfüllt, um die Auszeichnung anzunehmen“.

RND/AP