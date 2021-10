Alec Baldwin erschießt Kamerafrau mit Requisitenwaffe: „Mein Herz ist gebrochen“

Nach dem tödlichen Schuss aus einer Requisitenwaffe, durch den eine Kamerafrau starb, hat sich Hollywoodstar Alec Baldwin erstmals selbst öffentlich geäußert.

„Es gibt keine Worte, um meinen Schock und meine Trauer über den tragischen Unfall auszudrücken, der Halyna Hutchins, eine Frau, Mutter und zutiefst bewunderte Kollegin von uns, das Leben kostete“, schrieb Baldwin bei Twitter.

Er kooperiere vollumfänglich mit den Ermittlungen der Polizei, um zu klären, wie sich diese Tragödie ereignen konnte. Er stehe auch in Kontakt mit dem Ehemann des Opfers und biete ihm und seiner Familie seine Unterstützung an. Baldwin fuhr fort: „Mein Herz ist gebrochen für ihren Ehemann, ihren Sohn und alle, die Halyna kannten und liebten.“

Baldwin hatte bei einem Filmdreh in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico mit einer Requisitenwaffe geschossen und dabei zwei Menschen getroffen. Die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins sei dabei tödlich verletzt worden, hieß es am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer Mitteilung der Polizei. Regisseur Joel Souza (48) kam verletzt in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen laufen. Strafrechtliche Vorwürfe wurden laut Polizei bislang aber nicht erhoben. Der Dreh wurde bis auf weiteres eingestellt.

