Prinz Charles warnt vor ablaufender Zeit für Klimaschutz

London. Der britische Prinz Charles hat vor einer Zeitknappheit für den Umgang mit globaler Erwärmung gewarnt. Endlich seien Klimawandel und der Verlust der Artenvielfalt „von höchster Bedeutung für die Welt“, sagte Charles in einer Botschaft an das Saudi Green Initiative Forum, die am Samstag veröffentlicht wurde.

Die Coronavirus-Pandemie habe „betont, dass menschliche Gesundheit, Planetengesundheit und wirtschaftliche Gesundheit auf fundamentale Weise miteinander verbunden sind. Wir haben jetzt ein gefährlich knappes Zeitfenster, in dem eine grüne Erholung beschleunigt werden kann“, sagte Charles.

Charles bezog sich auf den UN-Klimagipfel in Glasgow, der am 31. Oktober beginnt. Nach Angaben von Organisatoren ist der Gipfel wichtig, um Maßnahmen zu beschließen, mit denen der CO2-Ausstoß reduziert wird, damit die Erderwärmung in einem Umfang gehalten wird, mit dem Menschen umgehen können.

RND/AP