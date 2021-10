Tödlicher Schuss auf Kamerafrau: ukrainisches Außenministerium drängt auf Aufklärung

Für die Todesumstände der Kamerafrau Halyna Hutchins an einem Filmset in den USA interessiert sich auch das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Ukraine. Die 42-Jährige habe die ukrainische Staatsbürgerschaft gehabt, bestätigte Sprecher Oleh Nikolenko gegenüber der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine. „Das Generalkonsulat der Ukraine in San Francisco bemüht sich um Klärung der Umstände und interagiert im Rahmen der Ermittlungen mit amerikanischen Strafverfolgungsbeamten“, wird der Sprecher weiter zitiert.

Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten stelle auch den Kontakt zu Familienangehörigen Hutchins in der Ukraine her, um die notwendige konsularische und rechtliche Unterstützung zu garantieren, so Nikolenko weiter.

Hutchins, die in der Ukraine geboren wurde, war am Donnerstag durch einen tödlichen Schuss aus einer Requisitenwaffe des Schauspielers Alec Baldwin getötet worden. Viele Details des Geschehens sind weiterhin unklar.

RND/seb