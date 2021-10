Getötete 14-jährige Münchnerin starb an Stich in die Brust – Messer bei Verdächtigem sichergestellt

München. Im Fall der gewaltsam getöteten 14-Jährigen in München hat die Bundespolizei einen Tatverdächtigen gefasst. Die Einsatzkräfte hätten am Montagvormittag gegen 8.15 Uhr einen 17-Jährigen am Pasinger Bahnhof in der bayerischen Hauptstadt festgenommen, nachdem dieser von zwei unbeteiligten Zeuginnen, die ihn offenbar kannten, dort gesehen wurde, teilten die Ermittler in einer Pressekonferenz am Montagmittag mit. Er sollte im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

Das Mädchen ist laut Polizeiangaben an einem Stich in die Brust gestorben. Die Schülerin war am Sonntagmorgen tot in der Wohnung ihrer Eltern entdeckt worden. Die Polizei war am Sonntagmorgen gegen 7.40 Uhr zu dem Haus im Münchner Stadtbezirk Bogenhausen gerufen worden. Rettungskräfte versuchten noch, die 14-Jährige zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Schülerin in der Nacht zu Sonntag getötet.

17-Jähriger unter Verdacht

Unter Verdacht geriet ein 17-Jähriger, der nach Auskunft der Polizei mit ihr befreundet war. „Die beiden hatten mindestens seit mehreren Monaten eine freundschaftliche Beziehung zueinander“, erklärte Stephan Beer, Leiter der Mordkommission München, am Montagmittag bei einer Pressekonferenz. Zur Tatwaffe konnte Beer allerdings noch keine genauen Angaben machen. Aber: „Bei der erkennungsdienstlichen Untersuchung des Tatverdächtigen wurden zwei Messer sichergestellt.“ Ob eines der beiden Messer die Tatwaffe ist, sei noch nicht bekannt.

Auch das Motiv des mutmaßlichen Täters sei noch unbekannt. „Wir versuchen alle offenen Fragen so schnell wie möglich zu beantworten“, sagte Beer.

Ermittlungen wegen heimtückischen Mordes

Juliane Grotz, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft München I, fügte hinzu, dass wegen eines vorsätzlichen Tötungsdelikts und des heimtückischen Mordes ermittelt werde. „Nach aktueller Informationslage war das Opfer zum Tatzeitpunkt wehrlos“, erklärte die Sprecherin. Die Ermittlungen stünden aber noch am Anfang.

Großangelegte Fahndung nach dem Tatverdächtigen

Die Polizei leitete am Sonntag nach der Tat eine großangelegte Fahndung nach dem Tatverdächtigen ein. Beamte sicherten zahlreiche Spuren und durchkämmten die Gegend, auch ein Polizeihubschrauber flog über den Münchner Osten. „Ich bin froh, dass wir den mutmaßlichen Täter so rasch festnehmen konnten“, sagte Stephan Beer.

RND/dpa/hsc/nis