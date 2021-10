Medienbericht: Kein Zeuge stützt Version von Gil Ofarim im Antisemitismusvorfall

Leipzig. Gil Ofarim hat einem Mitarbeiter des Leipziger Westin Hotels vorgeworfen, ihn am Abend vom 4. Oktober antisemitisch beleidigt haben. Der Angestellte soll ihn in der Hotellobby aufgefordert haben: „Packen Sie Ihren Stern ein“. Gemeint soll damit eine Kette mit Davidstern gewesen sein. Ofarims Bericht über den Vorfall hat in der Medienlandschaft hohe Welle geschlagen - und insgesamt drei Strafanzeigen von beiden Seiten nach sich gezogen.

Das Leipziger Hotel hat eine interne Ermittlungen, die sich auf Zeugenaussagen und Videoauswertungen stützt, bei einer darauf spezialisierten Anwaltskanzlei in Auftrag gegeben. In der vergangenen Woche gab das Unternehmen bekannt, dass es aufgrund der Ermittlungsergebnisse keine „keine objektivierbaren Anhaltspunkte“ gegeben hätte, die arbeitsrechtliche Konsequenzen für den Mitarbeiter rechtfertigen würden. Der Mann, der zwischenzeitlich beurlaubt war, kehrte in den Dienst zurück. Was aber genau in dem 118-Seiten starken Bericht stand, war bisher nicht bekannt.

Kein Zeuge bestätigt antisemitische Beleidigung

Nun berichtet aber „Zeit“ in der Ausgabe, die am 28. Oktober erscheint, über Details aus eben jenen Seiten. Der Text liegt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorab vor. Demnach habe keiner der am 4. Oktober in der Hotellobby anwesenden Zeugen die Version Ofarims bestätigt. Auch sei die Kette mit dem Davidstern „sehr wahrscheinlich nicht sichtbar“ getragen worden.

Für den Untersuchungsbericht, das war schon bei der Vorstellung der Ergebnisse vergangene Woche bekannt, befragten die Anwältinnen und Anwälte Zeugen aus der Hotellobby, den beschuldigten Mitarbeiter sowie Kolleginnen. Befragungsprotokolle von Zeuginnen und Zeugen, die nur mit Ermittlungsbehörden sprechen konnten, stellte die Staatsanwaltschaft der Anwaltskanzlei zusätzlich zur Verfügung. Gil Ofarim selbst habe eine Befragung abgelehnt. Ausgewertet worden seien seine öffentliche Aussagen und die Einlassungen gegenüber der Polizei.

Ofarim soll mit viralem Video gedroht haben

An diesem Montagabend soll keiner der befragten Zeuginnen und Zeugen eine antisemitische Beleidigung gehört haben. Vielmehr soll Ofarim, nachdem andere Kunden vorgezogen wurden, gedroht haben ein Video aufzunehmen, das „viral gehen“ werde.

Auch ein Gutachter, dem die Videoaufnahmen gezeigt wurden, gibt laut der „Zeit“ an, dass Ofarim den Aufnahmen der Überwachungskameras zu urteilen „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ die Kette mit dem Davidstern nicht sichtbar trage. Bereits zuvor berichteten sowohl die „Leipziger Volkszeitung“ und als auch „Bild“, dass der Anhänger auf dem Videomaterial nicht deutlich sichtbar gewesen sei.

Die Ermittlungen der Polizei, auch zu den Überwachungskameras, sind noch nicht abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Mittwoch gegenüber der “LVZ”, dass die Ermittlungen weiter andauern. Der Bericht liege ihnen vor, man wolle dies aber nicht kommentieren, hieß es.

Gil Ofarim ließ eine Anfrage des RND zum Abschlussbericht des Westin Hotels bislang unbeantwortet. Auch im Bericht der „Zeit“ gibt es keine Bestätigungen durch Ofarim, das Hotel oder die Ermittlungsbehörden.

RND/goe