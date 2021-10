Überalterte Bevölkerung: Die Griechen werden grau

Athen. Mit seinen schroffen Berg­massiven und tiefen Fluss­tälern ist Evrytania eine der beeindru­ckendsten Land­schaften Grie­chen­lands. Früheste Spuren menschlicher Besied­lung gehen zurück bis ins sechste Jahr­tausend vor unserer Zeit­rechnung. Aber jetzt bekommt in Evrytania das geflügelte Wort von den „alten Griechen“ eine ganz neue Bedeu­tung: Keine andere Region in der Europä­ischen Union ist so über­altert. Das zeigen neue Daten der Statistik­behörde Euro­stat. Weil in den vergangenen Jahr­zehnten immer mehr junge Menschen wegen fehlender Bildungs­angebote und schlechter Berufs­chancen die Region verließen, stehen in Evrytania heute statis­tisch jedem Einwohner im Renten­alter nur noch 1,2 Berufs­tätige gegen­über.

Die abgelegene Berg­region Mittel­grie­chen­lands ist eine Art Fenster in die Zukunft. So wie hier könnte es in einigen Jahr­zehnten überall in Grie­chen­land aussehen. Noch ist Italien in der EU das Land mit der ungüns­tigsten Bevölke­rungs­entwick­lung. Der Anteil der über 65-Jährigen macht 22,8 Prozent der Einwohner aus, gegen­über 20,3 Prozent im EU-Durch­schnitt. In Grie­chen­land sind es 22 Prozent. Aber nach Hoch­rech­nungen von Euro­stat werden die Grie­chen die Italiener 2030 als „ältestes“ Volk der EU ablösen.

Bald „ältestes“ Volk der EU

2011 erreichte die Bevölke­rungs­zahl des Landes mit 11,1 Millionen ihren Höhe­punkt. Seither geht sie ständig zurück. 2020 schrumpfte die grie­chische Bevöl­kerung so stark wie nie zuvor seit dem Ende des Zweiten Welt­krieges, nämlich um 46.234 Menschen. Wie viele Bewohner und Bewoh­nerinnen das Land aktuell hat, wird die Volks­zählung zeigen, die am vergan­genen Wochen­ende begann und bis Mitte Dezember dauert. Statistiker schätzen, dass die Bevöl­kerungs­zahl seit der voran­gegan­genen Erhebung 2011 um eine halbe Million gesunken ist und aktuell 10,6 Millionen beträgt.

In vielen Ländern Europas schrumpft die Bevöl­kerung infolge sinkender Geburten­raten. EU-weit ist die Zahl der unter 18-Jährigen seit 1994 um gut 15 Prozent zurück­gegangen. Die niedrigsten Geburten­raten in der EU haben die Italiener, Griechen und Spanier. In Grie­chen­land kommen mehrere Faktoren verschärfend hinzu. Anders als andere europä­ische Staaten und die USA erlebte Grie­chen­land in den Jahren nach dem Zweiten Welt­krieg keinen Baby­boom. Das war auch eine Folge des grie­chischen Bürger­kriegs, der sich an den Welt­krieg anschloss.

Zwischen 1950 und 1974 wanderten mehr als eine Million Grie­chinnen und Grie­chen aus, davon über 600.000 nach Deutsch­land. Die Schulden­krise der Jahre 2010 bis 2018 löste eine weitere Welle der Emigration aus: Eine halbe Million junge Grie­chinnen und Grie­chen verließen ihre Heimat, weil sie dort wegen der Spar­programme keine Chance auf eine Karriere sahen. Mit diesem Exodus verlor Hellas nicht nur viele seiner besten Talente, sondern auch deren Nach­wuchs. Jene, die zurück­blieben, verzichteten wegen wirt­schaft­licher Schwierig­keiten häufig auf Kinder. Vor der Krise waren in Grie­chen­land pro Jahr etwa 118.000 Babys zur Welt gekommen. Vergan­­genes Jahr waren es nur 85.600. Diesen Geburten standen 132.000 Sterbe­fälle gegen­über. Wenn sich der Trend des vergan­genen Jahr­zehntes fortsetzt, wird Grie­chen­land in 30 Jahren nur noch 8,3 Millionen Einwohner haben.

Staatliche Prämie für jedes Neugeborene

Die Regie­rung des seit Mitte 2019 amtierenden konser­vativen Minister­präsidenten Kyriakos Mitso­takis versucht gegen­zu­steuern. Als erste Maß­nahme kündigte Mitso­takis gleich nach seiner Wahl eine staat­liche Prämie von 2000 Euro für jedes Neu­geborene an. Sie wird seit Anfang 2020 gezahlt. Kinder­reiche Familien erhalten zusätz­­liche Steuer­vorteile, die Mehr­wert­steuer auf Baby­artikel wurde gesenkt. Beide Ehe­partner haben künftig nach der Geburt eines Kindes Anspruch auf vier Monate bezahlten Urlaub, zwei davon auf Kosten der staat­lichen Arbeits­verwal­tung. Väter bekommen nach der Geburt eines Kindes sechs Monate Kündi­gungs­schutz. Die Arbeits­bedin­gungen für junge Eltern sollen flexibler werden. Der Staat will 50.000 neue Kita- und Kinder­garten­plätze finan­zieren und Nachbar­schafts­initiativen zur Kinder­betreuung fördern. Für die Programme setzt Grie­chen­land Mittel aus dem EU-Corona-Aufbau­fonds RRF ein.

Ob die Initia­tiven greifen, muss sich in den nächsten Jahren in der Geburten­­statistik zeigen. Wenn nicht, geht Grie­chen­land schweren Zeiten entgegen. Die Über­alte­rung der Bevöl­kerung gefährdet nicht nur die Renten­systeme, zumal nicht nur die Geburten­rate sinkt, sondern auch die Lebens­erwar­tung steigt. Die gesamte wirt­schaft­liche Zukunft des Landes steht auf dem Spiel. Der Inter­natio­nale Währungs­fonds (IWF) setzt Grie­chen­lands lang­fristiges Wachs­tums­poten­zial wegen des Bevöl­kerungs­schwunds nur bei 0,9 Prozent im Jahr an. Das wirft die Frage auf, ob das Land die Hilfs­kredite überhaupt plan­mäßig zurück­zahlen kann. Athen erhielt in den Krisen­jahren 2010 bis 2018 insgesamt 278 Milliarden Euro. Die Tilgung dieser Darlehen läuft bis ins Jahr 2070.

Von Gerd Höhler/RND