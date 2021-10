„Wall Street Journal“ veröffentlicht Brief von Trump mit Fake News zur Wahl 2020

Nachdem bereits Facebook und Twitter Donald Trump endgültig auf ihren Seiten wegen der Verbreitung von Fake News verbannt haben, hat der ehemalige Präsident neue Wege gefunden, um seine Botschaft zu verbreiten. Am Mittwoch veröffentlichte das „Wall Street Journal“ einen Brief des Ex-Präsidenten, in dem er eine Reihe von unbegründeten, haltlosen und bereits entkräfteten Behauptungen aufstellt; unter anderem behauptete er, die Präsidentschaftswahl 2020 sei manipuliert worden. Zahlreiche Untersuchungen und Gerichtsverfahren konnten für derartige Aussagen jedoch keine Anhaltspunkte finden.

„Die Wahl wurde manipuliert, was ihr leider immer noch nicht verstanden habt“, schrieb Trump, bevor er haltlose Erklärungen für seine Behauptungen auflistete. Mit der Veröffentlichung dieses Briefes erntete das „Wall Street Journal“ viel Kritik, auch aus den eigenen Reihen. Bill Grueskin, ein ehemaliger leitender Redakteur, äußerte sich auf Twitter und fragte, warum die Redaktion nicht die Fakten des Briefes überprüft oder die gravierendsten Lügen gelöscht hätte. „Wenn jemand so viele Unwahrheiten verbreitet, fühlt sich die Redaktion in der Regel verpflichtet, diese herauszuschneiden oder zeitgleich eine entsprechende Antwort darauf zu veröffentlichen“, bei dem „Wall Street Journal“ sei dies offenbar nicht der Fall gewesen, sagte Grueskin gegenüber der „Washington Post“.

Auch ein Korrespondent der „Huffpost“ im Weißen Haus reagierte auf Twitter, dass „die meisten Zeitungen es den Verfassern von Meinungsbeiträgen nicht erlauben, einfach unsinnige Lügen zu erfinden. Das ‚Wall Street Journal‘ gehört anscheinend nicht dazu.“

Redaktion verteidigt Veröffentlichung

Das „Wall Street Journal“ reagierte am Donnerstag auf ihrer Meinungsseite und verteidigte die Veröffent­lichung des Briefes: „Wir vertrauen unseren Lesern, dass sie sich selbst ein Bild von Trumps Aussagen machen können. Und wir denken, dass es eine Nachricht wert ist, wenn ein Ex-Präsident, der 2024 vielleicht wieder kandidieren wird, schreibt, was er getan hat, selbst wenn (oder vielleicht vor allem wenn) seine Behauptungen absoluter Unsinn sind.“

Der „Spiegel“ vermutet, dass hinter den sich wiederholenden Anschuldigungen Trumps zu der Präsident­schafts­wahl 2020 eine Taktik stecke. Mit seinen Aussagen zerstöre er das Vertrauen der Bürger in das Wahlverfahren der USA. Im Hinblick auf die Midterm-Wahlen 2022 und die Präsidentschaftswahlen 2024 sei zu befürchten, dass so das Fundament für eine mögliche Nichtanerkennung oder gar Annullierung künftiger Wahlergebnisse gelegt werden könnte.

RND/vkoe