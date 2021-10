„Zombiewalk“ zu Halloween in Essen – Polizeistreifen in Berlin

Essen/Berlin. Nach einem Jahr Corona-Pause sind in diesem Jahr zu Halloween in Essen wieder mehrere Hundert verkleidete Menschen zum „Zombiewalk“ durch die Stadt gezogen. Die 2020 wegen der Pandemie abgesetzte Veranstaltung sei in diesem Jahr als Halloween-Parade für Jedermann geplant, hatte die Stadt mitgeteilt. Rund 500 Teilnehmer zogen etwa eine halbe Stunde durch die Innenstadt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Parade nach Einbruch der Dunkelheit sei vor allem von Eltern und ihren Kindern besucht worden und friedlich verlaufen.

In Berlin erhöhte die Polizei dagegen nach Randalen und Übergriffen in der Vergangenheit ihre Präsenz in der Halloween-Nacht. Konkrete Hinweise zu Aktivitäten in der Halloween-Nacht lägen der Behörde nicht vor, so Polizeisprecher Thilo Cablitz. Erfahrungsgemäß werde die Polizei aber im Zusammenhang mit Halloween-Feierlichkeiten vermehrt zu Einsätzen gerufen. „Dabei stehen oft Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und Ruhestörungen bei Partys im Vordergrund“, so der Sprecher.

„Squid Game“-Outfits in NRW?

In Nordrhein-Westfalen vermutete der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, dass am Abend auch die roten Overalls aus der beliebten Netflix-Serie „Squid Game“ auf den Straßen zu sehen sein würden. „Ich sehe da schon Konfliktpotenzial“, sagte Erich Rettinghaus. „Wir mahnen, dass man unterscheiden muss zwischen Spiel und Realität, wenn man diese Spiele nachspielen will“.

In der Netflix-Serie tragen Teilnehmer in einem tödlichen Spiel dunkelgrüne Trainingsanzüge mit Nummern drauf, außerdem gibt es Wächter in roten Overalls mit schwarzen Masken. Die Teilnehmer kämpfen in mehreren Runden ums Überleben.

RND/dpa