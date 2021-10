Großraum Chicago: Tote und Verletzte durch Schüsse bei Party

Durch Schüsse bei einer Halloween-Party im Großraum Chicago sind zwei Menschen getötet und mehr als ein Dutzend weitere verletzt worden. Ein Streifenpolizist habe in der Nacht zunächst fast zwölf Schüsse aus dem Anwesen im Vorort Joliet gehört, teilte das Büro des Sheriffs in Will County am Sonntag mit. Als der Beamte zu dem Haus gegangen sei, seien mehr als 100 Personen von einer Party geflohen.

Weitere Polizisten kamen und fanden Opfer im Hinterhof und in weiteren Häusern in der Gegend vor, zudem waren weitere Schüsse zu hören. Augenzeugen sagten der Polizei, dass es vermutlich zwei Schützen gegeben habe. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

RND/AP