Drei Tote in walisischem Fluss nach schweren Regenfällen

Haverfordwest. Nach schweren Regenfällen in Wales sind drei Menschen in einem Fluss ums Leben gekommen. Bei den Opfern handle es sich um zwei Männer und eine Frau, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine weitere Frau sei in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht worden. Fünf Personen seien unverletzt aus dem Fluss Cleddau im Südwesten des britischen Landesteils gerettet worden. Es handle sich um eine Gruppe von neun Erwachsenen aus Südwales, die zum Stand-up-Paddeln im Ort Haverfordwest gewesen seien. Fotos zeigten, wie Rettungskräfte am Samstag drei Paddelbretter ans Ufer des Flusses stellten.

Der Sender Sky News berichtete, der Cleddau fließe mit sehr hoher Geschwindigkeit. Die Behörden hatten nach heftigem Niederschlag in der Region vor Fluten gewarnt.

In der nordwestwalisischen Region Gwynedd versperrte ein Erdrutsch eine Straße. Ein Bahn-Tunnel, der England und Wales im Süden verbindet, wurde wegen Überschwemmung gesperrt.

RND/dpa