Prinz Charles mahnt G20-Staaten zu Verantwortung gegenüber Jugend

Rom. Der britische Thronfolger Prinz Charles hat die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Länder der Welt aufgefordert, auf die „verzweifelten Stimmen“ junger Leute in der Klimakrise zu hören. Der Weltklimagipfel in Glasgow sei „buchstäblich die letzte Chance“ für die Erde, sagte er am Sonntag auf dem G20-Treffen in Rom. Viele der Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker reisen von dort direkt nach Schottland, wo die UN-Konferenz COP26 am Sonntag eröffnet wurde. Charles wird sie da am Montag offiziell begrüßen.

„Unermessliche Verantwortung“

Der Thronfolger erklärte, die heutigen Regierungen hätten eine „unermessliche Verantwortung gegenüber den noch ungeborenen Generationen“. „Es ist unmöglich, nicht die Stimmen verzweifelter junger Menschen zu hören, die euch als Verwalter des Planeten sehen, die die Lebensfähigkeit ihrer Zukunft in ihren Händen halten“, sagte Charles.

Der Prinz, der seit vielen Jahren für Umweltschutz eintritt, erklärte weiter, er spüre zumindest eine Änderung in den Einstellungen und die Entstehung eines „positiven Momentums“ bezüglich des Klimawandels. Regierungen müssten eine Führungsrolle übernehmen, aber der „Privatsektor hat den ultimativen Schlüssel zu dem Lösungen, die wir anstreben“.

Ursprünglich wollte seine 95-jährige Mutter, Königin Elizabeth II., die Staats- und Regierungschefs am Montag in Glasgow begrüßen. Ihre Ärzte haben ihr aber geraten, sich zu schonen, weshalb Charles diese Aufgabe übernehmen wird. Auf der zweiwöchigen UN-Konferenz soll intensiv über Maßnahmen gegen die globale Klimaerwärmung verhandelt werden.

RND/AP