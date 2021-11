Obdachloser Mann dringt in Restaurant ein und trinkt Champagner

Frankfurt/Main. Ein obdachloser Mann ist in ein Restaurant in Frankfurt eingedrungen und hat dort Champagner, Whiskey und Holundersirup getrunken. Dann sei er auf einem Sofa mit einer ungeöffneten Flasche Rotwein im Arm eingeschlafen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zudem habe er auf das Sofa uriniert.

Schreckschussrevolver in Jackentasche

Der Hausmeister entdeckte den ungebetenen Gast und alarmierte die Polizei. Der 43-Jährige war am Montagmorgen durch eine Tür in das Restaurant im Stadtteil Ginnheim eingedrungen, nachdem ein Angestellter diese zum Lüften geöffnet hatte. In seiner Jacke hatte er einen geladenen Schreckschussrevolver.

RND/dpa