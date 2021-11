„Tränen und Umarmungen“: Der Moment von Cleos Rettung in Australien

Sydney. Während ganz Australien über die Rettung der vermissten Cleo Smith jubelt, hat die Polizei Details zum Fund der Vierjährigen bekanntgegeben. Beamte hatten am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) ein verschlossenes Haus in dem Ort Carnarvon im Westen des Landes aufgebrochen, in dem das Kind vermutet wurde. „Es hätte jeder aus unserem Team sein können, aber am Ende war ich es, der das Glück hatte, durch diese Tür zu gehen und die Rettung zu vollziehen“, sagte Obersergeant Cameron Blaine bei einer Pressekonferenz. „Am Anfang war ich geschockt, dann war ich einfach nur überglücklich.“

Obersergeant erzählt: „Sie rief nur: ‚Mummy!‘“

Er habe das Kind nach seinem Namen gefragt, aber es habe zunächst nicht geantwortet, erzählte Blaine. „Nach dem dritten Mal hat sie mich angesehen und gesagt: ‚Mein Name ist Cleo‘.“ Daraufhin sei sie umgehend aus dem Haus gebracht worden. Die Beamten hätten dann die Eltern angerufen und nur gesagt: „Hier ist jemand, der mit Ihnen sprechen möchte...“. Auf dem Weg zum Krankenhaus sei Cleo mit ihren Eltern wiedervereint worden. „Sie rief nur: ‚Mummy!‘, dann gab es jede Menge Tränen und Umarmungen“, erinnerte sich Blaine.

Die Polizei von Western Australia veröffentlichte auf Twitter ein Foto, das Cleo im Krankenhausbett zeigt, wie sie fröhlich in die Kamera winkt. „Das Wunder, auf das wir alle gehofft hatten“, hieß es dazu. Mittlerweile sei das Mädchen bereits wieder zuhause. Sie sei körperlich unversehrt.

Cleo verschwindet am 16. Oktober

Cleo Smith, die selbst in Carnarvon lebt, war am 16. Oktober 75 Kilometer weiter nördlich auf einem Campingplatz aus dem Familienzelt verschwunden. Die Behörden gingen schnell von einer Entführung aus. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Ein 36-jähriger Mann aus Carnarvon ist in Gewahrsam. Er soll in keiner Verbindung zu der Familie gestanden haben.

RND/dpa