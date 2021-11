„GQ“-Gala: „Men of the Year“ als Dinner mit Felix Lobrecht und Zoe Wees

Berlin. In kleinerem Rahmen als früher gehen am Donnerstag (ab 20 Uhr) in Berlin die „GQ Men of the Year“-Awards über die Bühne. Die „Männer des Jahres“ werden diesmal bei einem Gala-Dinner in einem Restaurant in der Nähe des Gendarmenmarkts gekürt. Zu den Preisträgern zählen als „Comedian of the Year“ der Podcaster Felix Lobrecht („Gemischtes Hack“) sowie der Filmstar Omar Sy („Lupin“, „Ziemlich beste Freunde“), der jedoch nicht aus Frankreich anreist. Musik kommt von Zoe Wees.

Moderiert wird die 22. Gala der deutschen Ausgabe des „GQ“-Magazins von Katrin Bauerfeind. Auch in anderen Ländern kürt das internationale Magazin „Men of the Year“.

RND/dpa