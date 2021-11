Mindestens ein Toter und sechs Vermisste nach Bootsunglück auf Fluss in Indonesien

Jakarta. Bei einem Bootsunglück auf einem Fluss in Indonesien ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Sechs weitere würden im Bengawan Solo River in der Provinz Ost-Java vermisst, nachdem ihr motorbetriebenes Holzboot gekentert sei, sagte Adian Orianto, der Chef des Zivilschutzes, am Donnerstag. An Bord seien 17 Menschen gewesen.

Eigentlich hätte das Boot nur auf die andere Seite übersetzen sollen, sei dann aber von heftigen Strömungen erfasst worden, hieß es. Zehn Menschen seien gerettet worden.

RND/dpa