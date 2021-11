Fall Kenosha: Erster Schuss kam laut Ermittler nicht von Kyle R.

Madison. Im Prozess um den gewaltsamen Tod zweier Demonstranten bei Anti-Rassismus-Protesten in Kenosha hat ein Ermittler zum Hergang der Eskalation ausgesagt. Kurz bevor der beschuldigte Kyle R. in der Stadt im US-Staat Wisconsin das Feuer eröffnete, habe jemand aus der Menge der Protestierenden einen Schuss in die Luft abgegeben, sagte der Kriminalbeamte Martin Howard am Donnerstag im Gerichtssaal in Kenosha. Die Verteidigung argumentiert, dass dieser Schuss ihren Mandanten habe annehmen lassen, dass er angegriffen werde. Er habe also in Notwehr gehandelt.

Angeklagtem droht lebenslange Haft

R. steht vor Gericht, weil er im August 2020 auf drei Männer schoss und zwei von ihnen tödlich verletzte. In Kenosha tobten zu diesem Zeitpunkt schwere Unruhen, nachdem dem Afroamerikaner Jacob Blake bei einem Polizeieinsatz mehrmals in den Rücken geschossen worden war. Der damals 17 Jahre alte R. war mit einem Gewehr und Verbandszeug eigens nach Kenosha gereist, um nach eigenem Bekunden Eigentum vor Randalierern zu schützen. Im Falle einer Verurteilung droht dem angehenden Polizisten R. lebenslange Haft.

Der Prozess gegen R. spielt sich in einem politisch aufgeladenen Klima vor dem Hintergrund einer hitzigen Debatte über das Recht auf Selbstverteidigung, Bürgerwehren, Waffenbesitz und Proteste gegen Rassismus in den USA ab. Die Staatsanwaltschaft sieht R. als Urheber der Gewalt an jenem Sommertag 2020. Seine Anwälte entgegnen, dass der Demonstrant Joseph Rosenbaum, auf den ihr Mandant als erstes schoss, nach dessen Waffe habe greifen wollen. Andere in der Menge seien auf R. losgegangen.

Polizeiermittler Howard sagte aus, das Videoaufnahmen zeigten, dass der Demonstrant Joshua Z. damals als erster in die Luft gefeuert habe. Zweieinhalb Sekunden später habe R. auf Rosenbaum geschossen, der letztlich seinen Verletzungen erlag. Staatsanwalt Thomas Binger verwies wiederholt darauf, dass Rosenbaum unbewaffnet gewesen sei.

Vor Gericht sagte am Donnerstag auch Richie McGinniss aus, ein Videoregisseur der konservativen Webseite „The Daily Caller“. Es habe auf ihn so gewirkt, als ob sich Rosenbaum damals auf das Gewehr von R. „gestürzt“ habe, erklärte McGinniss. Seine Zeugenaussage schien eher der Verteidigung in die Hände zu spielen, obwohl er von der Staatsanwaltschaft als Zeuge aufgeboten wurde. Staatsanwalt Binger versuchte McGinniss mehrmals zur Aussage zu bewegen, wonach Rosenbaum hingefallen sei, als auf ihn geschossen worden sei. So hatte es der Zeuge Tage nach dem Vorfall in Interviews mit Medien geschildert.

