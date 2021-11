Nach tödlichen Schüssen am Set: Hollywood-Star Dwayne Johnson verbietet echte Waffen auf Drehs

Los Angeles. Bei allen zukünftigen Produktionen mit seiner Firma Seven Bucks Productions, ob Film oder Fernsehen, würden sie keine echten Waffen mehr benutzen, sagte der Schauspieler dem Branchenblatt „Variety“ in der Nacht zum Donnerstag bei der Premiere seines neuen Films „Red Notice“ in Los Angeles.

In dem Action-Thriller mit Co-Stars Ryan Reynolds und Gal Gadot musste Johnson mit Waffen hantieren. Zukünftig werde es bei seinen Drehs nur noch Gummipistolen geben. Sie könnten in der Nachbearbeitung mit Effekten technisch nachhelfen, egal was es kostet, betonte der Star. Der Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins (42) auf dem Set des Westerns „Rust“ habe ihn sehr betroffen gemacht, erklärte Johnson.

Bei dem Vorfall während der Dreharbeiten zu dem Low-Budget-Western auf einer Filmranch in Santa Fe (New Mexico) wurde am 21. Oktober Hutchins tödlich verletzt und Regisseur Joel Souza an der Schulter getroffen. Alec Baldwin (63), der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkt, hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene abgefeuert. Die Polizei ermittelt, wie offenbar scharfe Munition in den Revolver gelangt war.

