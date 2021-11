Leipziger Demo gegen Corona-Maßnahmen eskaliert: Polizei mit Schlagstöcken und Pfefferspray im Einsatz

Leipzig. Ein Jahr nach einer eskalierten Demonstration der „Querdenker“-Szene in Leipzig haben sich in der Stadt erneut weit mehr als Tausend Menschen versammelt. „Unser absolutes Ziel ist, dass es keinen Aufzug gibt“, sagte Polizeisprecher Olaf Hoppe am Samstag. Die Polizei war mit zahlreichen Kräften vor Ort und erhielt dabei auch Unterstützung aus anderen Bundesländern.

Die „Bewegung Leipzig“ wollte am Nachmittag für Freiheit und gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Auch eine Demo gegen eine Impfpflicht war geplant. Ursprünglich hatte die „Bewegung Leipzig“ 3000 Teilnehmer angemeldet und es sollte einen Marsch über den geschichtsträchtigen Leipziger Ring geben.

Nur noch Kundgebungen mit maximal 1000 Teilnehmern zulässig

Wegen der verschärften Corona-Lage in Sachsen sind aber nur noch stationäre Kundgebungen mit maximal 1000 Teilnehmern zulässig. Schon am frühen Nachmittag wurde der Versammlungsort abgeriegelt, weil die Zahl erreicht war. Allerdings hielten sich außerhalb noch viele weitere Anhänger auf. Bereits im Vorfeld der Demonstration hatte die Polizei am Samstag mehrere Personen in Gewahrsam genommen, wie Polizeisprecher Hoppe gegenüber der „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) bestätigte. Bei einem der Festgesetzten handelt es sich demnach offensichtlich um den Berliner Corona-Leugner „Captain Future“, der seit dem vergangenem Jahr eine selbsternannte Freedom-Parade anführe, die regelmäßig an Corona-Demos in ganz Deutschland teilnimmt.

Bereits kurz nach Beginn der Demo am Samstag eskalierte die Lage dann, wie die LVZ berichtet. Auf Videos ist zu sehen, wie die Polizei mit Schlagstöcken und Pfefferspray im Einsatz ist. Sie versuchen, „Querdenker“ und Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Gegendemo voneinander getrennt zu halten. Beamte haben demnach zudem mehrere Menschen in Gewahrsam genommen.

2020 Demo mit 20.000 Teilnehmern

Am 7. November 2020 hatte es eine „Querdenken“-Demonstration mit mindestens 20.000 Teilnehmern in Leipzig gegeben. Auch damals war ein Zug über den Leipziger Ring nicht gestattet. Nachdem die Kundgebung wegen zahlreicher Verstöße gegen Auflagen aufgelöst worden war, hatten jedoch Tausende den Gang über den Ring erzwungen. Der Ring ist der Ort der Montagsdemonstrationen während der friedlichen Revolution 1989.

