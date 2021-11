Rezo mit Corona infiziert: „War in meinem erwachsenen Leben noch nie so krank“

Der Youtuber Rezo hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das teilt er am Sonntagmittag in seiner Instagram-Story mit und beruhigt gleich seine Fans: „Keine Sorge: Mir geht‘s eigentlich wieder ein ganzes Stück besser. Wenn ich heute & morgen noch chille, hab‘ ich das hinter mir, denke ich“, schreibt er dort.

Dann schlägt er ernstere Töne an: „Ich war in meinem erwachsenen Leben noch nie so krank und bin froh, dass ich geimpft bin. Sonst hätte mich das wahrscheinlich anders weggekickt“, so der Youtuber, der vor allem für sein Video „Die Zerstörung der CDU“ bekannt ist und sich seitdem immer wieder politisch äußert.

RND/hsc