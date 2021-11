Vom Jungen aus Philadelphia zum Weltstar: Will Smith veröffentlicht seine Autobiografie

New York. Hollywood-Star Will Smith (53) hat seine Autobiografie veröffentlicht. Das am Dienstag im englischen Original und auf Deutsch erschienene Werk „Will“ handele von seiner Kindheit in Philadelphia und seiner Karriere zum weltberühmten Musiker und Schauspieler, teilte der Heyne-Verlag mit. US-Talkmasterin Oprah Winfrey feierte das Buch schon im Vorfeld als „beste Autobiografie, die ich je gelesen habe“.

Durchbruch mit „Der Prinz von Bel-Air“

Smith feierte in den 90er Jahren seinen Durchbruch mit der TV-Serie „Der Prinz von Bel-Air“ und spielte danach in Filmen wie „Men in Black“, „Ali“ und „Das Streben nach Glück“ mit.

Der vielfach preisgekrönte Schauspieler und Musiker ist seit 1997 mit seiner Schauspiel-Kollegin Jada Pinkett Smith verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder, zudem hat Will Smith noch einen Sohn aus einer früheren Beziehung.

RND/dpa