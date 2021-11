Mann ärgert sich über Knöllchen und tritt Politesse

Aus Ärger über einen Strafzettel attackierte ein Rollerfahrer eine Politesse. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.

Bielefeld. Aus Ärger über ein Knöllchen hat ein Rollerfahrer in Bielefeld einer Politesse in den Bauch getreten. Sie hatte eine schriftliche Verwarnung mitsamt Zahlungsaufforderung an seinem auf dem Gehweg geparkten Roller hinterlassen, wie die Polizei mitteilte. Als der 46-Jährige zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, beleidigte er die Mitarbeiterin des Ordnungsamtes am Montag zunächst mehrfach. Dann sei er auf sie zugegangen, habe eine Ohrfeige angedeutet und ihr unvermittelt in den Bauch getreten.

Politesse erlitt leichte Verletzungen

Sie erlitt leichte Verletzungen. Danach fuhr er mit dem Roller davon, konnte aber von der Polizei gestoppt werden. Er habe sich wenig einsichtig gezeigt und müsse sich nun wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

RND/dpa