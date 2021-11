Bushido will bei Drillingsgeburt dabei sein: „Werde alle drei Nabelschnüre durchtrennen“

Berlin. Rapper Bushido will bei der Geburt seiner Drillinge in Kürze dabei sein. Der „Bild“-Zeitung sagte der 43-Jährige, seine Frau Anna-Maria sei entspannt und mache ihm keinen Druck. „Sie sagt, es sei für sie okay, wenn ich vor dem OP warten würde. Dennoch habe ich jetzt entschieden: Ich bin bei der Geburt dabei und werde alle drei Nabelschnüre durchtrennen. Ich möchte meiner Frau beistehen.“

Arzt zu Bushido: „Natürlich kommst du mit in den Kreißsaal“

Bushido erklärte der Zeitung weiter, was offenbar mit zu seiner Entscheidung beigetragen hat. „Wir waren am Montag in der Klinik. Als der Professor hörte, dass ich nicht bei der Geburt dabei sein will, aus Angst, ohnmächtig zu werden, meinte er: ‚Das geht gar nicht, natürlich kommst du mit in den Kreißsaal.‘“

Seine Personenschützer habe er schon mal vorgewarnt, dass sie möglicherweise eine Mund-zu-Mund-Beatmung bei ihm durchführen müssten, sagte Bushido.

Kaiserschnitt geplant

Die hochschwangere Anna-Maria Ferchichi (39) sagte im Oktober im TV-Sender Bild, den Kindern gehe es gut, es sei ein Kaiserschnitt geplant. Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt, und seine Frau haben schon vier gemeinsame Kinder, darunter Zwillinge. Anna-Maria Ferchichi hat zudem einen Sohn aus erster Ehe.

RND/dpa