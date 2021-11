Polizeihund findet jahrzehntealte Leiche am Vulkan Ätna

Catania. Bei einer Übung am Vulkan Ätna auf Sizilien haben Polizisten Leichenteile in einer kleinen Höhle entdeckt. Die Such- und Rettungshündin Halma habe an der engen Felsspalte nahe der Gemeinde Zafferana Etnea auf der Südostseite des Berges angeschlagen - ein typisches Verhalten beim Auffinden toter oder verletzter Personen, teilte die Finanzpolizei am Mittwoch in Catania mit.

In der Höhle stießen die Beamten auf menschliche Überreste, die darauf hindeuteten, dass die Person dort vor Jahrzehnten gestorben sein muss. Die Ermittler gingen nach ersten Untersuchungen davon aus, dass der Mann zwischen dem Ende der 1970er und den 1990er Jahren zu Tode kam.

Neben Kleidung und Schuhen fanden die Beamten auch Lira-Münzen bei ihm, die Währung Italiens vor der Euro-Einführung. Unklar war noch die Identität des Toten und weshalb der Mann starb. Einen gewaltsamen Tod schlossen die Ermittler zunächst aus.

