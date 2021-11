Curtis wog bei Geburt nur 420 Gramm: Frühchen aus Alabama ins Guinness-Buch aufgenommen

Birmingham. Ein kleiner Junge mit einem Geburtsgewicht von 420 Gramm ist als das frühgeborenste Kind ausgezeichnet worden, das überlebte. Das Guinness-Buch der Rekorde und ein Krankenhaus im US-Staat Alabama gaben am Mittwoch bekannt, dass Curtis inzwischen 16 Monate alt sei und gesund. Er wurde am 5. Juli 2020 132 Tage zu früh geboren. Er hatte einen Zwilling, der einen Tag nach der Geburt starb.

Der behandelnde Arzt Brian Sims teilte mit, dass Kinder, die so früh geboren werden, statistisch gesehen praktisch keine Überlebenschance hätten. „In der Regel raten wir bei solchen extremen Frühgeburten zu einer mitfühlenden Betreuung. So können die Eltern ihr Baby im Arm halten und die wenige Zeit genießen“, gab Sims in einer Erklärung der University of Alabama in Birmingham an, die das Krankenhaus betreibt.

Curtis wurde nach 275 Tagen aus dem Krankenhaus entlassen

Stattdessen wurde Curtis immer kräftiger und konnte nach 275 Tagen aus dem Krankenhaus entlassen werden. Er brauchte etwa therapeutische Hilfe um zu lernen, seinen Mund zu benutzen und zu essen.

„Wir wissen nicht, was die Zukunft für Curtis bringen wird, denn es gibt niemanden wie ihn“, sagte Sims. „Er hat am Tag seiner Geburt begonnen, seine eigene Geschichte zu schreiben. Diese Geschichte wird von vielen gelesen und studiert werden und hoffentlich dazu beitragen, die Versorgung von Frühgeborenen auf der ganzen Welt zu verbessern.“

