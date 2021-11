Notrufnummern 110 und 112 in mehreren Bundesländern gestört – erste Entwarnungen

Berlin. In mehreren Bundesländern sind am Donnerstagmorgen zwischenzeitig die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr ausgefallen. Warnmitteilungen gab es zunächst unter anderem aus Berlin, Brandenburg, Baden-Württemberg, Hamburg, Niedersachsen, dem Saarland und Sachsen-Anhalt. Die Ursache blieb zunächst unbekannt.

Aus mehreren Ländern sind mittlerweile Entwarnungen gekommen. In Berlin sei die 110 wieder erreichbar. Für die Notrufnummer der Feuerwehr (112) gelte diese Entwarnung aber noch nicht, teilte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Morgen mit.

Entwarnungen aus mehreren Ländrn

Auch in Baden-Württemberg waren die Notrufnummern 110 und 112 am Donnerstagmorgen größtenteils wieder erreichbar. Aus Niedersachsen wurden ebenfalls Entwarnungen für beide Nummern gemeldet. In Mecklenburg-Vorpommern ist derweil die 112 wieder erreichbar. Das teilte die Rettungsleitstelle gegen 6 Uhr mit. In den frühen Morgenstunden waren dort die Leitungen in den Landkreisen Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim sowie der Stadt Schwerin ausgefallen. Auch in den Kreisen Kiel, Rendsburg-Eckernförde und Plön in Schleswig-Holstein waren der Notruf 110 und 112 telefonisch wieder erreichbar.

Die Polizei in Berlin hatte vor der Entwarnung mitgeteilt, Bürgerinnen und Bürger in Not sollten sich an die örtlichen Polizeiabschnitte wenden oder das Bürgertelefon unter 030 46644664 anrufen. In Berlin forderte die Feuerwehr die Bewohnerinnen und Bewohner in ihrer Warnmeldung zudem auf, Fenster und Türen zu schließen und Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten. Ein bei größeren Bränden üblicher Textbaustein, der mutmaßlich fälschlicherweise übernommen wurde und bei einigen Empfängern in der Hauptstadt für Verwirrung sorgte.

Nora-App lässt sich nicht herunterladen

Die Feuerwehr Hamburg etwa berichtet auf Twitter, dass sie ebenfalls betroffen sind. Sie verweist auf die Notrufapp „Nora“, die weiterhin funktioniere. Die Nora-App soll sonst hauptsächlich Menschen mit Sprach- und Höreinschränkungen den Notruf ermöglichen. Diese vielen unbekannte App ließ sich jedoch am Morgen gar nicht herunterladen. Das Interesse an der App sei groß, hieß es auf der Website. „Um die hohe Nachfrage verarbeiten zu können, sind Arbeiten an der Infrastruktur für das Notruf-System nötig geworden. Deshalb ist die App vorläufig nicht über die App Stores, sondern nur über unseren Support erhältlich.“

Ursache der Störung noch unklar

Ein Sprecher des Innenministeriums in Baden-Württemberg teilte am frühen Morgen ebenfalls mit, dass die Ursache der Störung noch unklar sei. Unbekannt sei auch, wann sie wieder behoben sein werde. Das Innenministerium bat die Menschen im Südwesten, bei Notfällen die örtlichen Polizeidienststellen anzurufen.

Aus dem Lagezentrum der Landesregierung Sachsen-Anhalt hieß es, Polizei und Rettungsdienste seien weder über das Mobil- noch über das Festnetz erreichbar. An der Störungsbeseitigung werde gearbeitet. Im Notfall seien Polizei und Feuerwehr an ihren Standorten erreichbar.

Die Katwarn-App währenddessen schlug am frühen Donnerstagmorgen an und vermeldete den Notrufnummern-Ausfall, wie mehrere Nutzerinnen und Nutzer berichten.

RND/dpa/hsc/feh